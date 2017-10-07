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​الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بمرور 15 عامًا على إنشائها

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مصراوي Masrawy

​الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بمرور 15 عامًا على إنشائها

05:42 م السبت 07 أكتوبر 2017

​الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بمرور 15 عامًا على إنشائها

الجامعة الألمانية بالقاهرة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة أنجزت العديد من الإجراءات المرتبطة باختيار رئيس الجامعة من خلال لجنة ناقشت الأمر خلال 6 أشهر مضت إلى أن اتخذ مجلس الأمناء قراره النهائى بهذا الشأن وتمت الموافقة على رئيس الجامعة الجديد خلال شهر مارس الماضي، وتم تعيينه كنائب لرئيس الجامعة ليكون عالما بمجريات الأمور قبل تسلمه رئاسة الجامعة.

وقال منصور - خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة الجامعة والاحتفال بمرور 15 عاما على إنشائها-، إن هناك العديد من المعايير التي تعتمد عليها لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد بالجامعة الألمانية ومن بينها أن يكون باحثا متميزا وشخصية منضبطة لا ترتجل وأن يكون إنسانا بالمقام الأول وليس له أي أهداف سياسية وأن يتمتع بشخصية محايدة سياسيا وأيديولوجيا ودينيا ويكون ملتزما بالقرارات والمواثيق، وأن يعرف أنظمة تعليمية عالمية ليكون قادرا على خدمة أهداف الجامعة الألمانية خلال فترة رئاسته لها التي تبلغ 4 سنوات.

حضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور عزالدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وهيدرون تميل مديرة سياسات البحث العلمى والعلاقات الأكاديمية والثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، والدكتور دوريتيا رولاند سكرتير عام الهيئة الألمانية للتبادل العلمى، وميشيل فيبر رئيس جامعة أولم، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الجانبين المصرى والألمانى وشخصيات عامة وما يقرب من 100 شخصية ألمانية من العديد من الجهات الحكومية والعلمية الألمانية وكذلك شخصيات من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وممثل عن نقابة المهندسين الألمانية.

وعزفت إحدى طالبات الجامعة الألمانية بالقاهرة مقطوعة موسيقية، حيث يتواكب هذا الاحتفال مع تخريج دفعة جديدة من الجامعة، ويشهد الحفل مراسم تسليم وتسلم رئيس الجامعة الجديد.

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