​"المطيري" يوقع 3 بروتوكولات مع عمال مصر وموريتانيا واتحاد النقابات العرب

القاهرة- أ ش أ:

وقع فايز على المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، 3 بروتوكولات للتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد عمال موريتانيا، في إطار مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل الذي تتبناه المنظمة، وما يهدف إليه من بناء آليات أسواق العمل فى الدول العربية.

جاء ذلك في بداية اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة التي تعقد بالقاهرة وتستمر يومين، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقع البروتوكول عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي رئيس الاتحاد، وعن الاتحاد الدولي للعمال العربي غسان غصن، وعن اتحاد عمال موريتانيا خديجة مامادو جالو رئيسة الاتحاد.

ويأتي البروتوكول تأكيدًا لأهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لكافة الشركاء، والمهتمين بأسواق العمل العربية من حكومات وأصحاب أعمال ومنظمات العمال والباحثين عن العمل وحرصًا على توفير بنية معلوماتية متكاملة أمام متخذي القرار والمهتمين والباحثين وترسيخًا للتشاور الدائم والمستمر مع الشركاء الوطنيين.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء آلية مُشتركة للتعاون بين الطرفين في صدد تشارك الإحصاءات والمعلومات والدراسات المتعلقة بأسواق العمل الوطنية والعربية.

وذلك في إطار تفعيل عمل أعمال الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل والتي تقوم على ربط وتكامل أسواق العمل العربية في إطار العمل القومي التنموي للدول العربية وعلى التعاون والتشاور والتنسيق وتبادل الرأي حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها توفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بكافة معلومات أسواق العمل.

وطالب "المطيري" باقي أعضاء منظمة العمل العربية بتمثليها الثلاثي بسرعة مراجعة مشروع الشبكة تمهيدا لتوقيع بروتوكول في هذا الشأن.