إنشاء أول كلية للتربية الرياضية بنات في تاريخ الأزهر بالقليوبية
إنشاء أول كلية للتربية الرياضية بنات في تاريخ الأزهر بالقليوبية
05:32 م السبت 07 أكتوبر 2017
جامعة الأزهر
القليوبية - أسامة علاء الدين:
وافقت جامعة الأزهر على تخصيص مبنى الجامعة رقم 2 الكائن بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، الذي لم يستخدم منذ إنشائه قبل 17 سنة، ليكون أول مقر لكلية التربية الرياضية للبنات في تاريخ جامعة الأزهر.
من جانبه، أشار حسن عمر حسانيين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والعبور والخصوص، إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد مباحثات بين المحافظ اللواء محمود عشماوي والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.
ومن المقرر أن يتفقد المحافظ ورئيس جامعة الأزهر غدًا المبنى الذي يجرى تجهيزه حاليًا.
ويشهد الجانبان اختبارات الكلية التي تبدأ غدًا الأحد في مقر نادي الخانكة تحت إشراف الدكتور أشرف عميد الكلية.
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