جمال شيحة: علينا الاستثمار في التعليم وتهيئة ظروف أفضل للمعلمين

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قال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مهنة المعلم ليست مجرد وظيفة بل هي رسالة وفي كل مجتمع تتعدد الوظائف في كل المجالات، ولكن يبقي المعلم وحده هو صاحب الفضل الأول في كل نهضة وكل تقدم، لأنه الذي يضع الأساس الذي تبني عليه شخصية المواطن وهوية الدولة والمجتمع.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه لا بد من تهيئة ظروف عمل لائقة ودفع أجور عادلة لجميع المعلمين، ومنهم الأساتذة الجامعيون ويتطلب هذا الأمر أيضا توفير فرص التأهيل وتنمية المهارات للمعلمين وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، ويتطلب هذا الأمر، فضلا عن ذلك إزالة القيود غير الضرورية المفروضة على البحث والتدريس والذود عن الحرية الأكاديمية في جميع مراحل التعليم.

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وأوضح شيحة أنه إذا أردنا إحداث اختراق في الحالة المصرية ليس أمامنا سوى الاستثمار في التعليم ورفع قدر المعلمين، وعندها سيكون هناك الوعي العام الذي يقبل ويرى أن مطالب المعلمين ومنهم الأساتذة الجامعيون ليست مطالب فئوية بل مطالب وطنية إلى كل معلمي مصر.