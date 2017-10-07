بعضها يحمل ألفاظًا «خارجة».. 10 سيارات أخطأت الشركات في تسميتها

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تتنافس العديد من الشركات لمنح سياراتها أسماء جذابة وتتماشى مع ثقافات مختلفة للجماهير، إلا أن ذلك قد لا يمنع وجود بعض الأسماء للسيارات لم تلق قبولا لدى الجماهير، على الرغم من إمكاناتها العالية وقدرتها على الوصول إلى شرائح جماهيرية مختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة "ذا صن" البريطانية، مجموعة من السيارات صاحبة أسوأ أسماء في التاريخ..

فورد بروب

واحدة من السيارات التي لا يمكن نطقها بشكل سلس، وهو الأمر الذي أجبر الشركة الأمريكية على اتخاذ قرار بتغييرها بشكل سريع، وإعادة إصدارها باسم جديد وتدعيم مغاير على مستوى تقنيات القيادة.

مازدا تيتان

عانت في الأسواق الأمريكية بشكل واضح، لا سيما أنها تمتلك تاريخا طويلا من العمل في العديد من الأسواق، إلا أن اسمها كان بمثابة ثغرة في الوصول إلى عشاق السيارات التي تنتمي لطراز "البيك أب" الشهير.

ميتسوبيشي باجيرو

واحدة من السيارات الشهيرة وصاحبة السمعة الطيبة، إلا أنه قد تم تحريفها في اللغة الإسبانية لتدل على بعض الكلمات غير النظيفة، وهو الأمر الذي جعلها تنضم للسيارات صاحبة أسوأ الأسماء.

هوندا that's

تعني كلمة "that's" بالإنجليزية "هذا هو"، ولذلك فإن اسم السيارة يبدو غير مكتمل من الأساس، وهو الأمر الذي عجل برحيلها عن الأسواق، بعدما اتخذت الشركة اليابانية قرارا بإيقاف تصنيعها.

مازدا لابوتا

هي كلمة تعني في الإسبانية امرأة سيئة السمعة، وهو الأمر الذي غفلت عنه الشركة اليابانية العملاقة، والتي لجأت بعد ذلك لاستخدام الأرقام في موديلاتها المختلفة.

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ميتسوبيشي ليتيوس

يشعر المرء بمشكلة في نطقها، كانت هي السبب الرئيسي لعدم انتشارها في الأسواق العالمية بشكل أمثل، لا سيما أن موديلاتها وطرازها لم يلق قبولا واسعًا لدى شريحة كبيرة من الجمهور.

هوندا لايف ضنك

البعض اعتقد أن السبب في عدم شهرتها الجماهيرية هي اقترابها من الحركة الرياضية في لعبة كرة السلة "سلام ضنك"، كما ربطها بعض الملمين بالعربية بكلمة "ضنك" والتي تعني الشدة أو الفقر.

إيسوزو ويزارد

واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في التسعينيات، إلا أنها عانت بسبب تسميتها التي تم سبقها بكلمة "غامضة" ضمن الحملة التسويقية للشركة اليابانية، وهو الأمر الذي جعلها غير جيدة على مستوى التسويق.

دايهاتسو نيكد

تعني كلمة "Naked" بالإنجليزي "العارية"، وهو الأمر الذي وضعها ضمن قائمة الأسوأ من حيث الأسماء بشكل رئيسي، إلا أنها اختفت بشكل كامل في 2004.

مازدا سكرام واجن

هي كلمة ترتبط في الأصل بلعبة الرجبي، وهي لعبة جماعية نشأت منها رياضة كرة القدم الأمريكية، ولذلك فإن التسمية لا تتماشى مع طابعها كسيارة موجودة فعليًا في الأسواق العالمية.