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​برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين أقباط سمالوط من ليبيا

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مصراوي Masrawy

​برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين أقباط سمالوط من ليبيا

05:21 م السبت 07 أكتوبر 2017

​برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين أقباط سمالوط من ليبيا

الدكتور علي الكيال عضو مجلس النواب


كتب- أحمد علي:

طالب الدكتور علي الكيال عضو مجلس النواب عن سمالوط بمحافظة المنيا، بسرعة تدخل السلطات المصرية لنقل جثامين الأقباط بليبيا إلى مسقط رأسهم بقرية العور بمركز سمالوط.

وأثنى "الكيال"، على الجهود التي بذلتها السلطات الليبية واصرارها في العثور على جثامين الضحايا.

وأكد الكيال أن القيادة السياسية المصرية أصابت الرأي حينما وجهت ضرباتها ضد عناصر التنظيم الإرهابي الداعشي بالأراضي الليبية للثأر لدماء المصريين والذي أشفى غليل ذويهم.

وأعلن النائب انه سيقدم الدعم اللازم لأسر الأقباط الضحايا بقرية العور لحين إستلام جثث ذويهم لافتاً إلى أن العثور على جثث الشهداء أثلج صدور ذويهم بل والمصريين كافة.

كان النائب العام الليبي، أعلن عن العثور على المقبرة الجماعية لجثت المصريين الأقباط الـ21 الذي تعرضوا للذبح في عام 2015.

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مصراوي Masrawy

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