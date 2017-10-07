"القوى العاملة" يبحث مع نظيره العراقي صرف المعاشات التقاعدية المتأخرة

القاهرة- أ ش أ:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي المهندس محمد شياع السوداني، وذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها 87، المنعقدة حاليا بالقاهرة.

وأكد سعفان سعي الوزارة - بالتعاون مع الجانب العراقي-، إلى الانتهاء قريبًا من صرف مستحقات المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، والتي توقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990، لإيصال جميع الحقوق لأصحابها والتى تأخرت نظرا للظروف التى تمر بها دولة العراق.

من جانبه قال وزير العمل العراقي إن هناك وفدا من وزارة المالية العراقية سيزور القاهرة - خلال أيام - لإزالة أية معوقات في صرف هذه المعاشات .

وفي السياق أكد سعفان، استعداده التام لتقديم أية مساعدات لوفد "المالية" العراقية، بعد أن قدمت وزارة القوي العاملة المصرية كل البيانات الخاصة بأعداد المستحقين للمعاشات التقاعدية من العاملين السابقين بالقطاع الحكومي العراقي أو ورثتهم الموجود بمركز معلومات الوزارة.