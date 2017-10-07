اللجنة المنظمة لملكة جمال مصر ترد على سولاف: "ما عندناش إباحية"

كتبت- ميرا ماهر:

قالت آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال مصر 2017، إن المسابقة أقيمت بتصريح من "جوليا مورلي" رئيس المؤسسة المنظمة لـ "ملكة جمال العالم".

وأضافت لمصراوي إن التصريح لا يُمنح لمنظمي المسابقات المحلية دون توافر عدد من الشروط.

يأتي ذلك رداً على البيان الذي قدمته "سولاف درويش" عضو مجلس النواب، إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن، وقالت فيه إن مسابقات ملكات الجمال تشوه صورة المرأة المصرية، وتشهد ممارسات إباحية وأفعالاً لا أخلاقية للمتسابقات.

وقالت آمال لمصراوي، إن ما ذكرته النائبة عن وجود ممارسات إباحية، لا أساس له من الصحة، وأوضحت أن المؤسسة الدولية التي تمنح الترخيص تشترط في الجهة المنظمة "السمعة الحسنة".

وأضافت آمال لمصراوي: "لا توجد ممارسات إباحية أو أفعال غير أخلاقية للمتسابقات، كان كل شيء تحت السيطرة، كنا زي الجيش وأكثر، وكلام سولاف فارغ ولازم تتحاسب عليه، ويجب أن تقدم الدليل على كلامها".

كان الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر، أقيم الأحد الماضي، وانتهى بإعلان فوز فرح شعبان باللقب، من بين 22 متسابقة.

وقالت: "المسابقة تقام طوال السنوات الماضية دون إذن ولا تصريح من الحكومة المصرية، والإذن الوحيد هو من الجهة المنظمة لحفل ملكة جمال العالم"، وأضافت: "أُمال الفائزة بتسافر تمثل البلد إزاي؟".