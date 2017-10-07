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حزب المؤتمر: السيسي الأقدر لفترة رئاسية ثانية

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مصراوي Masrawy

حزب المؤتمر: الأقدر لفترة رئاسية ثانية

05:08 م السبت 07 أكتوبر 2017

حزب المؤتمر: السيسي الأقدر لفترة رئاسية ثانية

الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر

كتبت- مروة شوقي:

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، السبت، إن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة لأنه الأنسب والأقدر للفترة التي تمر بها ، وخاصة من الجانب الاقتصادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للاحتفال بنصر أكتوبر، تحت عنوان "من أجل مصر جديدة"، الذي حضره قيادات الحزب ومجموعة من رجال السي​اسة وأعضاء مجلس النواب.

وشدد رئيس حزب المؤتمر، على التواجد في الشارع والعمل والتفاعل مع الشعب ودعم الكوادر والشباب من أجل مصلحة الوطن.

‏وتقدم صميدة، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة مرور 44 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال بيان صادر عن الحزب، إنه وعلى الرغم من مرور 44 عامًا على هذه المناسبة التاريخية إلا أنها لاتزال محفورة بحروف من نور في قلوب وعقول كل المصريين والعرب.

وأكد حزب المؤتمر، أن "هذه الملحمة الوطنية المصرية الخالدة وقف أمامها العالم أجمع فى قمة التعجب والانبهار بالعسكرية المصرية لتصبح درساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة معربا عن أمله في تحقق مصر بقيادة الرئيس السيسي كل مايصبو اليه الشعب المصري من آمال وطموحات".

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