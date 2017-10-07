بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق "المحلة – كفر الشيخ"

الغربية – مروة شاهين:

شهدت الطريق الفرعي بين مدينتي "المحلة – كفر الشيخ " بنطاق محافظة الغربية، اليوم السبت، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائديها، ما أدى إلى إصابة 11 مواطنًا، بينهم سيدات، بكدمات وسحجات، جرى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهم .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وانقلابهم على جانبي الطريق.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسها المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، إلى مكان الحادث، كما اطمأن رئيس المدينة على حالة المصابين حال تلقيهم العلاج داخل قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة العام.

وأفادت التحريات الأمنية، أن أسماء المصابين كل من: "آية فرحات" 26 سنة و"ياسمين سعد" 27 سنة و"صالح ربيع" 24 سنة، و"أسماء عبد الوهاب سعد " 27 سنة و"سعيد محمد " 4 سنوات و"سارة حمدي" 6 سنوات و"ياسمين سعد العيسوي" 27 سنة، و"أحمد محمود عبد الهادي" 25 سنة، و"أحمد الزغبي" 8 سنوات، و"أحمد الزيني" 8 سنوات، و"مجدي محمد بشير" 3 شهور، وجميعهم إصابات وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسدهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.