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غانا تقدم هدية للفراعنة بالتعادل مع أوغندا في تصفيات المونديال

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غانا تقدم هدية للفراعنة بالتعادل مع أوغندا في تصفيات المونديال غانا تقدم هدية للفراعنة بالتعادل مع أوغندا في تصفيات المونديال

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تعادل منتخب غانا مع مضيفه أوغندا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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ويحتاج الوطني للفوز على الكونغو، في مباراة غدًا الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، لحسم تأهله رسميًا لكأس العالم دون الانتظار للجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

بهذا التعادل رفع منتخب أوغندا رصيده لـ8 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، خلف منتخبنا الوطني الذي يمتلك 9 نقاط، بينما منتخب غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط، ويتذيل الكونغو الترتيب بنقطة وحيدة.

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التحرير

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