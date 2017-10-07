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الأربعاء.. وزيرا خارجية روسيا وسوريا يجريان مباحثات في سوتشي

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مصراوي Masrawy

الأربعاء.. وزيرا خارجية وسوريا يجريان مباحثات في سوتشي

04:56 م السبت 07 أكتوبر 2017

الأربعاء.. وزيرا خارجية روسيا وسوريا يجريان مباحثات في سوتشي

ميخائيل بوجدانوف

موسكو – (أ ش أ):

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري مباحثات مع نظيره السوري وليد المعلم في مدينة سوتشي يوم 11 أكتوبر الجاري.

وقال بوجدانوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت سيُعقد في سوتشي أيضا اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة التي يترأس الجانب السوري فيها وزير الخارجية وليد المعلم والجانب الروسي نائب رئيس الوزراء دميتري روجوزين.

وتشير مصادر روسية إلى أن لافروف والمعلم سيركزان في مباحثاتهما على الوضع في سوريا وجولة جنيف القادمة وكذلك الجولة المقبلة من مباحثات أستانة لتسوية الأزمة السورية.

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Asha

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