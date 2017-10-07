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طرح المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان للتسويق عالميًا

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مصراوي Masrawy

طرح المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان للتسويق عالميًا

04:47 م السبت 07 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قال محمد الحسيني مدير عام الاستثمار بمحافظة أسوان، إن الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، أصدر، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص 9968 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا القرار يخص المنطقة المجاورة لمشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمركز دراو، وستُطرح فى مناقصة عالمية للشركات والمستثمرين العاملين في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف الحسيني أنه بالنسبة للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، والتي صدر لها قرار جمهوري في 2014 بتخصيص 8843 فدانًا لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية عليها، جرى تسويقها بالكامل بعد التعاقد مع 40 شركة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية لإنتاج 2000 ميجاوات كهرباء، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم، القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2017، بالموافقة على تخصيص مساحة 9968.29 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام الانتفاع.

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