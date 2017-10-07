ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن والغرامة في قضية مقتل "الضابط محمود المحرزي"

كتب – محمود السعيد:

حصل " مصراوي" على أسماء المتهمين الـ 9 الصادر ضدهم أحكام بالسجن والغرامة في واقعة مقتل الضابط محمود المحرزي، خلال مطاردته لهم بالسلام.

قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة كل من علي صباح عيد وأحمد عيد سويلم وسعيد حماد، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وعاقبت المحكمة حضورياً، علي عثمان متولي وهاني شاكر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

والسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكل من: سيد صلاح ومحمد حسن وعيد حسين وجمعة عطية عن تهمة الإتجار في المواد المخدرةّ.

ونسبت النيابة العامة لـ 9 متهمين بينهم 3 هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة كانت بعملية مداهمة لقوات أمن قسم السلام للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على 9 متهمين بحوزتهم ٢٠ كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.