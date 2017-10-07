الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل مصوغات بالبحيرة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في إعادة 5ر3 كيلوجرام من المشغولات الذهبية إلى تاجر مصوغات بعد قيام 3 عناصر إجرامية بالسطو المسلح على محله وتمكنوا من ضبط الجناة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، إن ضباط مركز شرطة كوم حمادة تلقوا بلاغًا من تاجر مصوغات ذهبية افاد فيه بأنه حال تواجده بالمحل الخاص به الكائن بشارع المدارس بدائرة المركز فوجئ بدخول مجهولين هدداه بسلاح أبيض واستوليا منه على مفتاح الخزينة وقاما بفتحها والاستيلاء على ما بداخلها من مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، شملت كمية من المصوغات الذهبية وزنت 3 كيلو و500 جرام، و 20 ألف جنيه، وفرا هاربين في سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

وتم على الفور تشُكيل فريق بحث جنائي مشترك، بين إدارة البحث بمديرية أمن البحيرة، وقطاع الأمن العام؛ لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ المدعو عادل ص.ح "26سنة حاصل على دبلوم"، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، السابق اتهامه في قضية إحداث عاهة مستديمة، والمدعو إبراهيم م.ف "31سنة عامل" مقيم بذات العنوان، السابق اتهامه فى7 قضايا متنوعة، والمدعو على م.ر " 25سنة عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها، والمحتمل اختبائهم بها، بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة من عامل بمدينة السادات ".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.