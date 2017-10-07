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تعرف على السبب وراء امتلاك البعض الشعر الأحمر

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مصراوي Masrawy

تعرف على السبب وراء امتلاك البعض الشعر الأحمر

04:35 م السبت 07 أكتوبر 2017

تعرف على السبب وراء امتلاك البعض الشعر الأحمر

تعرف على السبب وراء امتلاك البعض الشعر الأحمر

كتب - هشام عواض:

ارتبطت تفسيرات امتلاك بعض الناس لشعر أحمر اللون، قديمًا بالأساطير والخرافات، إلا أن هناك تفسير علمي يؤكد أنه ناتج عن طفرتين جينيتين.

وبحسب موقع "Ibelieveinscience " العلمي، أن هناك طرفتين جينيتن في جينات مستقبِل موجود لدينا كلنا يدعى MC1R، هاتان الطفرتان تجعلان الجين مثبطًا، أي غير قادر على تحويل المعلومات من الجينات في تركيب منتج الجينات الوظيفية.

وتؤدي هذه الطفرة أيضاً إلى بشرة فاتحة ناتجة عن الاختلاف في الصبغات.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات الإضاءة الشمسية القليلة إذ يستفيدون أكثر من ضوء الشمس لتصنيع "فيتامين دي".

إلا أن الوضع يختلف في المناطق الحارة والمشمسة، إذ تعرضهم أشعة الشمس الحادة إلى العديد من المخاطر الجلدية وقد تصل إلى سرطان البشرة.

والجين الصامت متنحي لذلك عندما يملك الشخص جيني MC1R من النوع الصامت يكون الشخص ذا شعر أحمر وبشرة فاتحة. أما إذا امتلك جينًا واحدًا صامتًا يكون ذا شعر بني وبشرة فاتحة.

 

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مصراوي Masrawy

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