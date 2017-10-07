3500 كنيسة في انتظار التقنين والترخيص

التحرير

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أقر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية في 30 أغسطس الماضي، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط على مدى السنوات الطويلة الماضية.

"الخط الهمايونى" وهو مرسوم عثمانى، ظل يهيمن على المشهد حتى صدور القانون، الأمر الذى جعل من بناء وترميم الكنائس أمرا صعبا.

وحددت اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة لتلقى طلبات ترخيص الكنائس «مهلة» للكنائس لتقديم أوراقها التى انتهت أواخر الشهر الماضى.

وكشف القمص ميخائيل أنطون، نائب رئيس اللجنة المشكلة من الكنيسة الأرثوذكسية لترخيص الكنائس، أن اللجنة تلقت من الإيبارشيات المختلفة على مدى الأيام الماضية ما يزيد على 2500 طلب بكنائس ومبانى خدمات، وبالفعل تم تقديمها للجنة الوزارية من أجل العمل على ترخيص تلك البيوت.

وأوضح مخائيل لـ"التحرير"، أن هناك اجتماعا مرتقبا مع اللجنة الوزارية من أجل فحص الطلبات التى تم تقديمها من مختلف الكنائس، خاصة أن الاجتماع تم تأجيله وكان مقررا له الخميس الماضى، ولكن لتزامنه مع إجازة أكتوبر تم تأجيله ولم يحدد بعد.

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وأضاف أنه بموجب القانون يتم ترخيص أى كنيسة أو بيوت الخدمات طالما أنها كائنة وموجودة قبل صدور القانون، أى تم العمل بتلك الكنائس أو البيوت قبل صدور القانون فى سبتمبر العام الماضى.

في السياق ذاته قالت مصادر لـ"التحرير" إن الطائفة الإنجيلية جاءت فى المرتبة الثانية بحوالى 850 طلبا لكنائس ومبانى خدمات وقاعات مؤتمرات وبيوت خلوة، بينما تقدمت الطائفة الكاثوليكية بـ110 طلبات، وتذيلت الطوائف الأخرى القائمة بنحو 10 طلبات لتقنين أوضاع كنائسها ومبانى الخدمات وبالتالي يصل عدد الكنائس المقرر ترخيصها إلى 3500 كنيسة.

وفى 30 أغسطس الماضى أقر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط على مدى السنوات الطويلة الماضية، وينص قانون بناء الكنائس على تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة فى مهلة مدتها عام من صدور القانون، بشرط إثبات إقامة الشعائر الدينية فى الكنائس التى تنتظر الترخيص.

كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة المشكلة عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقًا لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.