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برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين المصريين المسيحيين لمسقط رأسهم بالمنيا

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برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين المصريين المسيحيين لمسقط رأسهم بالمنيا برلماني يطالب بسرعة نقل جثامين المصريين المسيحيين لمسقط رأسهم بالمنيا

التحرير

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طالب النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن سمالوط بمحافظة المنيا بسرعة تدخل السلطات المصرية لنقل جثامين الأقباط بليبيا إلى مسقط رأسهم بقرية العور بمركز سمالوط.

وأثنى النائب على الجهود التي بذلتها السلطات الليبية وإصرارها على العثور على جثامين الضحايا، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية أصابت القرار، حينما وجهت ضرباتها ضد عناصر التنظيم الإرهابي الداعشي بالأراضي الليبية للثأر لدماء المصريين الذي شفى غليل ذويهم.

وأعلن النائب أنه سيقدم الدعم اللازم لأسر الأقباط الضحايا بقرية "العور" لحين تسلم جثث ذويهم، لافتاً إلى أن العثور على جثث الشهداء أثلج صدور ذويهم بل والمصريين كافة.

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كان النائب العام الليبي قد أعلن العثور على المقبرة الجماعية لجثت المصريين الأقباط الـ21 المغدور بهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

تعود واقعة ذبح الـ21 قبطيا إلى بداية عام 2015، حين أعلن نشر تنظيم داعش مقالا حول الخطف مرفقا بصور في مجلة يصدرها باسم "دابق"، وبعدها بأيام وتحديدا في 15 فبراير 2015 نُشر مدته 5 دقائق يظهر قتل المختطفين الـ21 ذبحا.

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التحرير

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