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«ميتسوبيشي» تحيي «لانسر» بمفهوم اختباري كهربائي جديد

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«ميتسوبيشي» تحيي «لانسر» بمفهوم اختباري كهربائي جديد «ميتسوبيشي» تحيي «لانسر» بمفهوم اختباري كهربائي جديد

التحرير

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ابتكرت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، مفهوما اختباريا جديدا لسيارة "كروس أوفر" الكهربائية، التابعة لسلسلة "لانسر" الشهيرة في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "ديجيتال تريندز"، فإن الشركة اليابانية تسعى لإحياء سلسلة "لانسر" بمجموعة من المميزات التي تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ازدياد الطلب على الإصدارات الكهربائية.

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وتعمل الشركة اليابانية على تجهيز السيارة الاختبارية بشكل كامل لتدخل مرحلة الإنتاج الفعلي والنهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ثم تجهيزها للطرح في الأسواق العالمية خلال 2018.

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التحرير

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