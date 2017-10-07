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لعدم حضور محام.. تمديد حبس سائق أشعل النار في طالب بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

لعدم حضور محام.. تمديد حبس سائق أشعل النار في طالب بكفر الشيخ

04:18 م السبت 07 أكتوبر 2017

لعدم حضور محام.. تمديد حبس سائق أشعل النار في طالب بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز كفر الشيخ، اليوم السبت، مد حبس المدعو "زياد ر.ا"، 17 عامًا، سائق "توكتوك"، ويقيم بمدينة سيدى غازى، المتهم بالشروع في قتل طالب ثانوي، من خلال إشعاله النيران فيه، 7 أيام على ذمة القضية، بناء على طلبه، لحضور محاميه للدفاع عنه، على أن تنظر المحكمة أمر التجديد له، بجلسة الأربعاء المقبل 11 أكتوبر 2017.

وكان أحمد عمارة، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، وجه للمتهم المذكور تهمة الشروع في قتل "عادل زكي بسطويسي"، 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي، ويقيم بقرية أبومنيسي، دائرة مركز شرطة كفرالشيخ، إثر إشعاله النيران فيه في الملعب الخماسي بمركز شباب قريته، مستعينًا بمواد بترولية معبأة في زجاجة مولوتوف.

وأكد محمد خالد عبدالعزيز، طالب جامعي، ويقيم بقرية أبومنيسي -وأحد شهود العيان على الواقعة- لـ"مصراوى"، أن المتهم المذكور، أضرم النيران بالمجني عليه بزجاجة مولوتوف كان يحملها، مهددًا الأهالي بإضرام النيران في من يحاول إنقاذه.

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مصراوي Masrawy

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