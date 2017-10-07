أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وتماثيل أثرية في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وتماثيل أثرية في الوادي الجديد

04:17 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وتماثيل أثرية في الوادي الجديد

اللواءعبد الرحمن شحاتة مساعد وزير الداخلية لامن ال

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، في ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وقطع أثرية بمركز الداخلة.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد ضبط "أ.م" 50 سنة، موظف بوحدة محلية قروية بمركز الداخلة، بحوزته مومياء أثرية طولها 70 سم، مخبأة داخل جوال بلاستيك، وتمثال ذهبي طوله 30 سم، وقطعة فخارية طولها 50 سم.

تشكّلت قوة أمنية مكبرة، بقيادة الرائد أحمد فراج رئيس مباحث قسم الداخلة، والنقيبين كريم الصيرفي، ومحمود همام، معاوني مباحث القسم، وجرى ضبط مومياء وتمثال أثريين، وآنية فخارية أثرية.

تحرر المحضر رقم 1338 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 401 حكم قضائي في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط هارب من حكمين بالمؤبد مطلوب في ١٨ قضية بالمنيا

    أخبار

  • القبض على خادمة وصديقها سرقا مشغولات ذهبية و2000 جنيه في السويس

    أخبار

  • "مسجل خطر" يقتل زوجته ويسلم جثتها لوالدها بالمحلة

    أخبار

إعلان

9bc3798b16.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته