ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وتماثيل أثرية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، في ضبط موظف حكومي بحوزته مومياء وقطع أثرية بمركز الداخلة.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد ضبط "أ.م" 50 سنة، موظف بوحدة محلية قروية بمركز الداخلة، بحوزته مومياء أثرية طولها 70 سم، مخبأة داخل جوال بلاستيك، وتمثال ذهبي طوله 30 سم، وقطعة فخارية طولها 50 سم.

تشكّلت قوة أمنية مكبرة، بقيادة الرائد أحمد فراج رئيس مباحث قسم الداخلة، والنقيبين كريم الصيرفي، ومحمود همام، معاوني مباحث القسم، وجرى ضبط مومياء وتمثال أثريين، وآنية فخارية أثرية.

تحرر المحضر رقم 1338 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.