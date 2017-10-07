مصابون في حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن

القاهرة – (مصراوي):

أصيب أشخاص بجروح جراء حادث دهس وقع اليوم السبت بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية عبر حسابها على تويتر، أنها اعتقلت رجلا.