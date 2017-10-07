مصابون في حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن
مصابون في حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن
04:22 م السبت 07 أكتوبر 2017
حادث دهس بالعاصمة البريطانية لندن
القاهرة – (مصراوي):
أصيب أشخاص بجروح جراء حادث دهس وقع اليوم السبت بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت شرطة العاصمة البريطانية عبر حسابها على تويتر، أنها اعتقلت رجلا.
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