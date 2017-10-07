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ضبط سائق أجرة عقب تداول مقطع فيديو له وهو يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق أجرة عقب تداول مقطع له وهو يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

04:15 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط سائق أجرة عقب تداول مقطع فيديو له وهو يتعاطى المخدرات أثناء القيادة

وزارة الداخلية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سائق سيارة أجرة، عقب تداول مقطع فيديو له عبر (فيس بوك)، وهو يتعاطى المخدرات أثناء القيادة.

وكان ضباط الإدارة العامة للمرور قد رصدوا تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لأحد قائدي سيارات الأجرة (خط الهرم – العاشر) يقوم بإعداد سيجارة تحتوي على مواد مخدرة أثناء القيادة، مما يعرض حياة الركاب للخطر.

وقام على الفور ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بفحص الواقعة وتحديد هوية قائد السيارة، والذي تبين إنه يدعى "سميحى ز.م" (29 سنة) مقيم بطامية بالفيوم، والذي قام بتغيير خط سيره إلى خط (المريوطية- السلام) حتى لا يتم التمكن من ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت قوة من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بضبطه حال قيادته السيارة رقم (ق ص ج 3548) أجرة القليوبية وتبين عدم حملة ثمة تراخيص، وبمواجهة المذكور بما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، اعترف بصحته وقيامه بإعداد وتجهيز سيجارة تحوي مخدر الحشيش أثناء قيادته السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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