تجديد حبس صفوت عبد الغني 45 يوماً في اتهامه بالتحريض على العنف
تجديد حبس صفوت عبد الغني 45 يوماً في اتهامه بالتحريض على العنف
04:03 م السبت 07 أكتوبر 2017
صفوت عبد الغني
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل، صفوت عبدالغني، وعلاء أبو النصر القياديين في تحالف دعم الإخوان، بتدابير احترازية، وتقرر تجديد حبسهم 45 يوما.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
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