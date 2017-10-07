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التعادل السلبى يسيطر على لقاء غانا وأوغندا في الشوط الأول

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التعادل السلبى يسيطر على لقاء غانا وأوغندا في الشوط الأول التعادل السلبى يسيطر على لقاء غانا وأوغندا في الشوط الأول

التحرير

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كتب-كريم قماح

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الغاني ونظيرة الأوغندى، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة حالياً على ملعب مانديلا، ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

سيطر المنتخب الغانى على أجواء المباراة فى الدقائق الأولى من المباراة، واستطاع اشيمبونج مهاجم المنتخب الغانى، إحراز هدف فى الدقيقة الـ33 من عرضية متقنة حولها بتسديد رأسية داخل الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعى التسلل.

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بهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة فى المركز الأول برصيد 9 نقاط، أوغندا الوصيف برصيد 8 وغانا برصيد 6 وفى الأخير الكونغو برصيد نقطة وحيدة.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الكونغولى، غداً الأحد فى تمام السابعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات.

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التحرير

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