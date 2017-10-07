محافظ الإسكندرية يؤازر المنتخب الوطني قبل موقعة الكونغو

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أجرى محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اتصالًا مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أكد خلالها مساندة المحافظة للمنتخب الوطني.

وأكد المحافظ، أنه سيزور مران المنتخب اليوم من أجل مؤازرة اللاعبين ومساندتهم قبل مواجهة الكونغو غدًا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

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ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكونغو برازافيل، غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.