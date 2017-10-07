كرواتيا تقبل مدربها قبل موقعة أوكرانيا المصيرية

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن إقالة مدرب المنتخب أنتي كاسيتش بسبب ضعف النتائج، وذلك قبل يومين من مواجهة أوكرانيا المصيرية في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتعادلت كرواتيا مع فنلندا أمس بهدف لكل فريق لتصبح مهددة وبقوة بالغياب عن كأس العالم الصيف المقبل.

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وتحتل كرواتيا المركز الثاني في مجموعتها وبفارق نقطتين عن المتصدرة أيسلندا، وبات لزامًا عليها تفادي الخسارة عند مواجهة أوكرانيا لضمان التواجد في الملحق على أقل تقدير.

وبدوره سيتولي زلاتكو داليتش مدرب العين الإماراتي السابق قيادة كرواتيا في موقعة أوكرانيا على أمل تصحيح المسار.