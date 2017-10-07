أين ستكون وجهة أوزيل المُقبلة حال رحيله عن الجانرز؟

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ينتهي عقد الدولي الألماني، مسعود أوزيل مع فريقه الحالي، أرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ويُماطل اللاعب للتجديد وسط عدم وجود عقد يُرضيه مُقدم من إدارة النادي اللندني.

وحسب موقع «جول» العالمي فقد أبدا ناديا مانشستر يونايتد الانجليزي وبرشلونة الاسباني اهتمامًا بضم اللاعب صاحب الأصول التُركية، في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه الحالي.

ويعد صاحب الـ28 من الركائز الأساسية في تشكيلة أرسنال، وسيعاني الفريق لتعويضه في حال صمم على الرحيل وهو نفس ما ينطبق على زميله في الفريق أليكسيس سانشيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا وسط أنباء عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باللاعب التشيلي. (طالع التفاصيل)

