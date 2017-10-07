لعبة إلكترونية تتسبب في إصابة فتاة بالعمى...والسبب

كتبت- نرمين الجلاد:

تسببت لعبة إلكترونية في إصابة شابة من جنوب الصين بالعمى في إحدى عينيها بعد أن لعبتها لمدة أسبوع كامل، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وقالت الفتاة التي رفضت ذكر اسمها، والبالغة من العمر 21 عاما، أنها فقدت البصر بشكل مفاجئ فى عينها اليمنى بعد أن لعبتها لفترة زمنية طويلة بدون توقف حين كانت في منزل والديها في دونجقوان بمقاطعة قوانجدونج.

وشخص الأطباء حالتها فوجدوا أنها تعاني من انسداد الشريان الشبكي الناجم عن إجهاد العين الشديد.

وأضافت الفتاة أنها كانت تلعب لعبة " Arena of Valor" بشكل منتظم لمدة سبع أو ثمان ساعات متتالية دون أن تتحرك.

ويذكر أن لعبة المعارك، التي تعرف أيضا باسم "شرف الملوك"، لها شعبية كبيرة في الصين، ومن المقرر أن يتم طرحها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.