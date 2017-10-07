افتتاح 4 مشروعات بالفرافرة خلال احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه سيجري نهاية الأسبوع الجاري، افتتاح 4 مشروعات خدمية وتنموية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد الفحام في تصريحات صحفية، افتتاح 3 معاهد أزهرية للمرحلتين الابتدائية والأزهرية بقرى عبد المجيد الجغيل، واللواء صبيح، وأبو بكر الصديق، باعتمادات مالية تزيد عن 22 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مركز الفرافرة، أيضًا أنه سيجري افتتاح مبني الوحدة المحلية لقري أبو منقار باعتمادات مالية تزيد عن 700 ألف جنيه، ووضع حجر أساس مكتب العمل بالفرافرة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وإنشاء محطة للصرف الصحي بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ويواكب العيد القومي للوادي الجديد يوم 3 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول قوافل التعمير وسلاح المهندسين لمدينة الخارجة في اليوم ذاته عام 1959، تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر في إنشاء وادي موازي لوادي النيل.