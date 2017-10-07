أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

افتتاح 4 مشروعات بالفرافرة خلال احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح 4 مشروعات بالفرافرة خلال احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

04:00 م السبت 07 أكتوبر 2017

افتتاح 4 مشروعات بالفرافرة خلال احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

الوحدة المحلية لمركز الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه سيجري نهاية الأسبوع الجاري، افتتاح 4 مشروعات خدمية وتنموية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد الفحام في تصريحات صحفية، افتتاح 3 معاهد أزهرية للمرحلتين الابتدائية والأزهرية بقرى عبد المجيد الجغيل، واللواء صبيح، وأبو بكر الصديق، باعتمادات مالية تزيد عن 22 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مركز الفرافرة، أيضًا أنه سيجري افتتاح مبني الوحدة المحلية لقري أبو منقار باعتمادات مالية تزيد عن 700 ألف جنيه، ووضع حجر أساس مكتب العمل بالفرافرة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وإنشاء محطة للصرف الصحي بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ويواكب العيد القومي للوادي الجديد يوم 3 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول قوافل التعمير وسلاح المهندسين لمدينة الخارجة في اليوم ذاته عام 1959، تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر في إنشاء وادي موازي لوادي النيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. زحام على المستشفى الميداني المجاني بنادي الهجن في الوادي

    أخبار

  • بدء تطوير سوق الخميس بواحة الخارجة في الوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. مزارعو الوادي عقب رفع السماد: المواطن يتحمل الفرق

    أخبار

  • إحالة 7 موظفين بالوادي الجديد للتحقيق

    أخبار

إعلان

0eb735baee.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017