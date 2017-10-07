المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في واقعة مقتل الضابط محمود المحرزي

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة 14 جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت بمعاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه. والمشدد حضوريًا 10 سنوات لمتهمين اثنين، وتغريمهما 200 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالسجن 5 سنوات عن اتهامهم بالإتجار في المخدرات.

صدر الحكم رئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية المستشارين وهاني محمد فايز، وعلاء الدين كمال وسكرتارية أشرف صلاح وجاد كنعان.

ونسبت النيابة العامة لـ 9 متهمين بينهم 3 هاربين، اتهامات القتل العمد للنقيب محمود محمد عبد الظاهر المحرزي معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات وحيازة مواد مخدرة.

بداية الواقعة كانت بعملية مداهمة لقوات أمن قسم السلام للقبض على تجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بدائرة القسم، وأثناء توجههم للقبض على ٥ متهمين بحوزتهم ٢٠ كجم من مخدر البانجو، أطلقوا النيران على قوات الشرطة، مما أدى لاستشهاد المجني عليه ومصرع متهم.