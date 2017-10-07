بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، رحلة لطلاب المدارس إلى منطقة المشروعات العملاقة الجاري إنشائها في شرق بورسعيد.

وتضمنت الجولة زيارة لمنطقة إنشاء الأرصفة البحرية ثم الأنفاق العابرة بين ضفتي قناة السويس أسفل المجرى الملاحي، وذلك بحضور عدد من قيادات التعليم.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الأسبوعية التي تنظمها المحافظة إلى المنطقة، حيث إنه قرر تنظيم رحلات لكافة فئات المجتمع خاصة طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل الدراسية لزيارة المشروعات التنموية بشرق وجنوب المحافظة، وكذلك المصانع الكبرى بمنطقة الاستثمار على أن يصاحب طلاب المدارس في تلك الرحلات أولياء الأمور، حتى يتعرفوا عن قرب على حجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أنه في المرحلة العمرية المبكرة تكون ذاكرة الطالب أكثر استيعابا لما يجري أمامه على أرض الواقع مما يساهم في غرز قيم العمل والإنتاج في هذه المرحلة العمرية، لخلق جيل من الشباب يساهم بصورة إيجابية في مسيرة التنمية خاصة في بورسعيد التي تعتبر قاطرة التنمية لمصر كلها.