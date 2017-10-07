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بالصور.. نقل أشجار ميدان الشهداء للحي الإماراتي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نقل أشجار ميدان الشهداء للحي الإماراتي في بورسعيد

03:52 م السبت 07 أكتوبر 2017

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بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

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بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نقلت الأجهزة المختصة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، الأشجار التي أزيلت أثناء عملية تطوير حديقة المسلة "الشهداء" إلى الحي الإماراتي لتشجير المساحات الخضراء بالحي الكائن بجنوب المحافظة.

ومن جانبه، أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة، إلى رئيس حي الجنوب وجميع مديرى المديريات الخدمية بتوفير جميع الخدمات لسكان الحي الإماراتي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

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