بالصور.. نقل أشجار ميدان الشهداء للحي الإماراتي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نقلت الأجهزة المختصة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، الأشجار التي أزيلت أثناء عملية تطوير حديقة المسلة "الشهداء" إلى الحي الإماراتي لتشجير المساحات الخضراء بالحي الكائن بجنوب المحافظة.

ومن جانبه، أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة، إلى رئيس حي الجنوب وجميع مديرى المديريات الخدمية بتوفير جميع الخدمات لسكان الحي الإماراتي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.