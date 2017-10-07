سرقة محتويات مسجد بكفر الشيخ.. والأوقاف: "الحنفيات بس"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول أهالي عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عبر "فيسبوك"، اليوم السبت، صورا لسرقة محتويات مسجد يحمل اسم "آل عمران"، من خلال كسر الأقفال.

وقال أهالي عزبة عمرو، إنهم توجهوا لأداء صلاة الفجر بمسجد "آل عمران"، اكتشفوا وجود كسر بالأقفال الخاصة بباب المسجد الرئيسي، وبمطالعتهم ساحات المسجد تبين لهم فتح صندوق التبرعات وسرقة الأموال الموجودة فيه، وكذا سرقة مكبرات الصوت، وصنابير المياه.

ونفى الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، وجود صندوق تبرعات خاص بالمسجد أو ما يسمى بصندوق النذور، موضحًا أن ما جرى سرقته من المسجد "صنابير المياه فقط"، ولا يوجد حصر لمحتويات أخرى سرقت.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مسجد "أهلي"، وغير معين به خطيب وإدارة أوقاف مطوبس الفرعية التابعة للمديرية تنتدب خطيبًا بالمكافأة لإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين.

وأكد عمر الزعيقي، رئيس الوحدة المحلية لقرية منية المرشد التابع لها عزبة عمرو، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أنه من خلال تواصله مع الأهالي ومسؤولي إدارة أوقاف مطوبس، ثبت فعليًا وقوع حادث سرقة لمحتويات للمسجد والمتمثلة في "مكبرات صوت، ومايكات، وصنابير المياه".

وأشار إلى أنه لم يمكن الجزم بسرقة صندوق التبرعات، لأنه لا يوجد تصريح رسمي بتخصيص صندوق لجمع التبرعات، ولكن الأهالي يجمعون بعض الأموال بطريقة ودية لاستخدامها في الأعمال الإنشائية، مؤكدًا أن الأهالي رفضوا إبلاغ الشرطة بتلك الواقعة، بعد وصولهم لمرتكبيها.