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بالصور.. الإسماعيلية تشهد مبادرة "اعرف حرب أكتوبر "

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الإسماعيلية تشهد مبادرة "اعرف حرب أكتوبر "

03:39 م السبت 07 أكتوبر 2017

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بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

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بالصور.. جولة لطلاب المدارس بمشروعات شرق بورسعيد

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، الفوج الأول من أبناء مؤسسة تبتكر للتنمية والتدريب، والتي تستضيفها محافظة الاسماعيلية، في إطار تنفيذ مبادرة "اعرف حرب أكتوبر" التي تعدها وتنفذها على مدى 5 أسابيع.

يشارك في المبادرة 500 طالب وطالبة من المبتكرين والمبدعين المتميزين من مختلف المراحل السنية، لتأصيل روح الولاء والانتماء للوطن، جرى توزيعهم على خمسة أفواج، بواقع 100 فرد كل يوم سبت لزيارة محافظة الإسماعيلية والمزارات العسكرية ومواقع حرب أكتوبر.

وجرى خلال اللقاء، عرض أهم المقومات التي تتميز بها الإسماعيلية وما شهدته خلال أحداث حرب أكتوبر 1973، كما بالإضافة إلى أهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة والتجارب والنماذج الناجحة.

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