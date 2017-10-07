سما المصري: "هنتخب السيسي تاني
سما المصري: "هنتخب السيسي تاني
03:51 م السبت 07 أكتوبر 2017
سما المصري
كتبت- أسماء يحيى:
قالت سما المصري، اليوم السبت، إنها حصلت على دعوة حضور من حملة مع السيسي للحصاد لدعم ترشحه مرة أخرى. وأضافت لمصراوي، على هامش انعقاد المؤتمر الأول لحملة مع السيسي في الحصاد: "هنتخب السيسي مرة تانية طبعا".
يذكر أن حملة مع السيسي للحصاد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور عدد من الشخصيات الفنية وأعضاء مجلس النواب؛ لدعم ترشح السيسي مرة أخرى.
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