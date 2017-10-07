أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

سما المصري: "هنتخب السيسي تاني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سما المصري: "هنتخب تاني

03:51 م السبت 07 أكتوبر 2017

سما المصري

كتبت- أسماء يحيى:

قالت سما المصري، اليوم السبت، إنها حصلت على دعوة حضور من حملة مع السيسي للحصاد لدعم ترشحه مرة أخرى. وأضافت لمصراوي، على هامش انعقاد المؤتمر الأول لحملة مع السيسي في الحصاد: "هنتخب السيسي مرة تانية طبعا".

يذكر أن حملة مع السيسي للحصاد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، بمقر اتحاد عمال ، بحضور عدد من الشخصيات الفنية وأعضاء مجلس النواب؛ لدعم ترشح السيسي مرة أخرى. ​​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب "كرسي".. مشادات بين سما المصري وهند عاكف في مؤتمر دعم للسيسي

    أخبار

  • حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

    أخبار

  • الأحد.. إطلاق حملة "معك من أجل مصر" لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية

    أخبار

  • إسلام بحيرى: على رجال الأزهر نسيان "القداسة".. وأصبحت "أفلتر" الكلام-

    أخبار

إعلان

20a921a108.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة