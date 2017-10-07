جامعة الأزهر: فتح باب التحويل الورقي لطلاب وطالبات الجامعة ابتداء من الأحد

كتب- محمود أبوطالب:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر فتح باب التحويل الورقي لطلاب وطالبات الجامعة ابتداء من غد الأحد إلى يوم 26 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان لجامعة الأزهر اليوم، أن التحويل الورقي يتم عن طريق استخراج الطالب أو الطالبة بيان حالة من الكلية المرشح لها أو المسجل بها ثم يتوجه به إلى الكلية التي يرغب بالتحويل إليها.

وأشار البيان، إلى أن الفئات التى تضمنها القرار هى (الطلاب والطالبات الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقديم بالمراحل السابقة، إضافة إلى السنوات السابقة – وإعادة القيد لمستنفذي مرات الرسوب – والشهادات المعادلة).

وناشدت جامعة الازهر الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة موعد فتح وغلق باب التحويل بين الكليات، مشددا على أن هذه هى المرحلة الأخيرة للتحويلات.​