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"التعليم": تدريب مليون معلم خلال الـ 10 أشهر المقبلة كشرط للترقى

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مصراوي Masrawy

"التعليم": تدريب مليون معلم خلال الـ 10 أشهر المقبلة كشرط للترقى

03:44 م السبت 07 أكتوبر 2017

وزير التربية والتعليم

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف خلال الـ10 شهور المقبلة تدريب نحو مليون معلم، كشرط أساسى من شروط الترقي.

وأضاف شوقى، خلال مشاركته اليوم السبت فى مؤتمر EduVation بجامعة النيل: "المدرسون يستحقوا كل الجهد ونحتاج منهم جهد أكبر فى الفترة المقبلة، من أجل ملء الفجوة التكنولجيا بين المعلمين والتلاميذ".​

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مصراوي Masrawy

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