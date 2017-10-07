حملة مع السيسي للحصاد: جمعنا مليون توقيع حتى الآن

كتبت- أسماء يحيى:

قال الدكتور رأفت القاضي، عضو المكتب التنفيذي للحملة، إن الحملة جرى تاسيسها بكوادر من مختلف المحافظات لدعم ترشح السيسي فترة أخرى.

وأضاف القاضي خلال كلمته بالمؤتمر العام الالول لحملة مع السيسي للحصاد، اليوم السبت: "الحملة لاستكمال المسيرة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، ما دفع أعضاء قائمة في حب مصر لتأسيس الحملة".

وأشار عضو المكتب التنفيذي للحملة، إلى استجابة الكثير من المواطنين للحملة، مؤكدا أنه تم جمع مليون توقيع حتى الان.

وقال رمضان ربيع، ممثل القبائل العربية، إن الشعب المصري كله واحد ولا يوجد تفرقة بين أبناء مصر مضيفا: "من الشرق للغرب كلنا واحد".

ووجه ربيع خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملة مع السيسي للحصاد، اليوم السبت، التحية ﻷبناء سيناء الذين ذهبت أرواحهم فداء الوطن.

جدير بالذكر أن حملة مع السيسي للحصاد تعقد اليوم السبت مؤتمرها الاول؛ لدعم ترشح السيسي مرة اخرى، بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانيين.

من جانبها أوضحت زينب علي سالم، عضو مجلس النواب، أن مصر أمامها تحديات عظيمة، وأن الفترة المقبلة هي فترة تثبيت أركان الدولة، قائلة: "وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس السلطة سيكون ضمان لحدوث لذلك".

وتابعت النائبة خلال كلمتها بمؤتمر - مع السيسي للحصاد - باتحاد عمال مصر: " السيسي ابن المؤسسة العسكرية، ولن يستطيع أحد أن يقسمنا فشعب مصر شعب التحدي وسيؤمن تثبيت أركان الدولة المصرية".

وأضافت: "4 سنين ليس كافية، والحرب علينا من كل مكان".

وبدأ محمد الجيلاني، مؤسس حملة مع السيسي للحصاد، كلمته خلال المؤتمر العام للحملة، اليوم السبت، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر.

واضاف الجيلاني: "4 سنين ومكملين معاك يا ريس ومصدقينك وفي ضهرك"، مؤكدا أن الرئيس السيسي تحمل إصلاح الفساد والبيروقراطية التي فسدت المجتمع منذ 40 عاما".

وتابع: "احنا أول حملة شعبية تخرج للنور، تم تدشينها في يوليو، واستطعنا أن نكون ظهير سياسي قوي في المحافظات" .

وعن الحملات الآخرى المؤيدة لترشح السيسي مرة آخرى، قال الجيلاني: "في حملات كتير وجبهات مستقلة لدعم السيسي كلنا هنعمل مع بعض، وادعوهم للالتفاف معا". وأشار الجيلاني إلى تنظيم مؤتمر نهاية شهر ديسمبر المقبل، بحضور 10 آلاف متطوع.

يذكر أن حملة مع السيسي للحصاد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور عدد من الشخصيات الفنية وأعضاء مجلس النواب؛ لدعم ترشح السيسي مرة أخرى. ​