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روسيا تواصل التعاون الاقتصادي مع كردستان ولكن بالتنسيق مع الحكومة المركزية

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مصراوي Masrawy

تواصل التعاون الاقتصادي مع كردستان ولكن بالتنسيق مع المركزية

03:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

روسيا تواصل التعاون الاقتصادي مع كردستان ولكن بالتنسيق مع الحكومة المركزية

ميخائيل بوجدانوف

موسكو - (د ب أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت إن بلاده ستواصل التعاون الاقتصادي مع إقليم كردستان العراق.

ولكن بوجداونوف أشار في في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول التعاون الاقتصادي بين روسيا وإقليم كردستان العراق: "نحن كنا ولا نزال نقوم بذلك وسنستمر به، طبعا، بالتنسيق مع الحكومة المركزية".

يذكر أن استفتاء الانفصال عن العراق الذي اجراه إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قوبل برفض من جانب كل من تركيا وايران والعراق وقوى إقليمية أخرى إلى جانب الولايات المتحدة.

واتخذت تركيا وإيران والعراق إجراءات اقتصادية ضد الإقليم منها غلق المنافذ الحدودية معه واغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة إليه.

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مصراوي Masrawy

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