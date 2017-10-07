الشرطة العراقية تعلن القبض على المسئول المالي لتنظيم داعش

بغداد – (أ ش أ):

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى العراقية اللواء الركن جاسم حسين السعدي اليوم السبت القبض على المسئول المالي الرئيسي لتنظيم داعش في بعقوبة.

وقال السعدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوة أمنية من مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى ألقت القبض على المسئول المالي الرئيسي للتنظيم في مدينة بعقوبة، وبصحبته صكا بقيمة 300 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن عملية القبض تمت بعد جمع المعلومات اللازمة وتعقب الإرهابي، مشيرا إلى أن الصك كان مخصصا لتمويل "داعش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف محافظتي بغداد والنجف، وقتل العشرات من عناصر التنظيم خلال استهداف 3 مواقع للتنظيم .