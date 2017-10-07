أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"تعليم السويس" تناشد الأهالي بإقناع أبنائهم بالاشتراك في مجموعات التقوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تعليم السويس" تناشد الأهالي بإقناع أبنائهم بالاشتراك في مجموعات التقوية

03:27 م السبت 07 أكتوبر 2017

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

طالب عبدالحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، من أولياء الأمور إقناع أبنائهم بضرورة الاشتراك فى مجموعات التقوية التي تبدأ بمدارس السويس الأسبوع المقبل.

وقال عبدالحافظ وحيد، إن مجموعات التقوية سيقدمها نخبة من أكفأ معلمي السويس، وسيختارهم الطلاب في السويس، وأضاف أن مجموعات التقوية سيتم تنظيمها بكل مدارس المحافظة، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وذلك بهدف محاربة الدروس الخصوصية.

واستطرد وحيد، أن الموجهين والمدرسين الأوائل ضربوا مثالا للتعاون الجاد، وساهموا في تنظيم المجموعات على نحو يحقق الهدف من ورائها.

وأضاف عبد الحافظ، أن المجموعات تتكون من 8 دروس شهريًّا في المقرر الواحد، بواقع حصتين كل أسبوع مدة الحصة الواحدة ساعة.

وشدد وحيد، على أن المجموعة لن تزيد عن 25 طالبًا أو طالبة، ويتم تنظيمها بعد انتهاء اليوم الدراسي مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجديري" يثير قلق أولياء أمور طلاب بأسيوط.. و"الصحة" ترد

    أخبار

  • بالصور - تلاميذ ابتدائي "شيالين" في السويس.. والأهالي: "هنشتكي للوزير"

    أخبار

  • مدرسة بالمنوفية كثافة فصولها 86 تلميذا.. وأولياء أمور: "ولادنا مش

    أخبار

  • قرار بمنع مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد أيام الجمعة

    أخبار

إعلان

abb78b8e4f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته