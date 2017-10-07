"تعليم السويس" تناشد الأهالي بإقناع أبنائهم بالاشتراك في مجموعات التقوية

السويس - حسام الدين أحمد:

طالب عبدالحافظ وحيد مدير التعليم في السويس، من أولياء الأمور إقناع أبنائهم بضرورة الاشتراك فى مجموعات التقوية التي تبدأ بمدارس السويس الأسبوع المقبل.

وقال عبدالحافظ وحيد، إن مجموعات التقوية سيقدمها نخبة من أكفأ معلمي السويس، وسيختارهم الطلاب في السويس، وأضاف أن مجموعات التقوية سيتم تنظيمها بكل مدارس المحافظة، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وذلك بهدف محاربة الدروس الخصوصية.

واستطرد وحيد، أن الموجهين والمدرسين الأوائل ضربوا مثالا للتعاون الجاد، وساهموا في تنظيم المجموعات على نحو يحقق الهدف من ورائها.

وأضاف عبد الحافظ، أن المجموعات تتكون من 8 دروس شهريًّا في المقرر الواحد، بواقع حصتين كل أسبوع مدة الحصة الواحدة ساعة.

وشدد وحيد، على أن المجموعة لن تزيد عن 25 طالبًا أو طالبة، ويتم تنظيمها بعد انتهاء اليوم الدراسي مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات.