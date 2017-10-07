مقتل فران وإصابة شقيقه على يد نجل عمهما لخلافات عائلية

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أقدم فران من قرية "ميت حمل" التابعة لمركز بلبيس في الشرقية، على قتل نجل عمه وإصابة شقيقه، اليوم السبت، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى "الأحرار" جثة فران، وشقيقه مُصاب بجروح نافذة.

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وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين القتيل ونجل عمه، بسبب خلافات عائلية بينهما، تطورت إلى مشاجرة - تعدى خلالها القاتل على المجني عيه بـ"مطواة" وأصابه بطعنة أودت بحياته، قبل أن يُصيب شقيقه الذي حاول التدخل للفض بينهما.

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما يُكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لضبط المتهم.