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محافظ البحيرة تفتتح مدارس في النوبارية بأبو المطامير بـ٢٦ مليون جنيه

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محافظ البحيرة تفتتح مدارس في النوبارية بأبو المطامير بـ٢٦ مليون جنيه محافظ البحيرة تفتتح مدارس في النوبارية بأبو المطامير بـ٢٦ مليون جنيه

التحرير

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قامت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بمدينة النوبارية بأبو المطامير، حيث تضم ٣٣ فصلًا، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بتكلفة إجمالية ١٠ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه وتستوعب ١٢٦٠ تلميذ وتلميذة، وذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.

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كما قامت المحافظ بافتتاح مدرسة النوبارية الثانوية بنات المقامة على مساحة ٨٠٠٠ م بعدد ٢٥ فصلًا بخلاف معامل الحاسب الآلى ودورات المياه بتكلفة إجمالية ١٦ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

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وتفقدت محافظ البحيرة فصول وأقسام المدرستين، مؤكدة على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير المدراس والمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتوسع في إنشاء المدارس وخاصة بالمناطق النائية.

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حضر الافتتاح محمد سعد ـ وكيل وزارة التربية والتعليم وراضي عمار ـ رئيس مدينة أبو المطامير ومحمد القصري رئيس جهاز مدينة النوبارية وعطية مسعود واللواء يحيى عيساوى ـ أعضاء مجلس النواب.

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التحرير

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