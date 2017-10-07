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خبير اقتصادي: حكومة إسماعيل تسوق نقاط ضعف مصر

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خبير اقتصادي: حكومة إسماعيل تسوق نقاط ضعف مصر خبير اقتصادي: حكومة إسماعيل تسوق نقاط ضعف مصر

التحرير

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قال هشام فتحي، الخبير الاقتصادي الدولي، إن حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لا تجيد تسويق للخارج، موضحا: "كل حكومات الدول تخفي نقاط الضعف وتبرز نقاط القوة، لكن حكومتنا تقوم بالعكس".

وأضاف فتحي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "تصرفات أثرت على مصر بالسلب"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح يحاول تحسين هذه الصورة من خلال جولاته الخارجية.

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وتابع: "جذب الاستثمار الأجنبي العنصر الرئيسي الفعال للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وعلينا التركيز عليه وتحسين صورة مصر عالميا".

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التحرير

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