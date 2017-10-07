إلغاء قرار محافظ بورسعيد بندب «ناصف» لإدارة شمال التعليمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أمرت محكمة القضاء الإداري في بورسعيد برئاسة المستشار جمال محمد سليمان، اليوم السبت، بإلغاء قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، حول الامتناع عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 357 لسنة 2016، وتسليم حنان ناصف العمل بوظيفة مدير للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مع إلغاء كل ما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وتضمنت حيثيات الحكم، بأن قرار التعيين مازال قائمًا ومن ثم وجب على الجهة الإدارية الالتزام بقراراتها، إلا أن المحافظ بدلًا من أن يقوم بتسليم المدعية العمل المعنية عليه بالقرار المذكور، أصدر لها القرار رقم 851 لسنة 2016 بتاريخ 13 أكتوبر 2016 بندبها مديرًا عامًا لإدارة شمال التعليمية، مايعد مخالفًا للقانون.

وقالت حنان ناصف في تصريحات صحفية: "تعرضت للتنكيل من قبل المحافظ اللواء عادل الغضبان الذي قرر ندبي للعمل بإدارة شمال، رغم أنى مُعينة على منصب مدير التعليم العام بقرار وزاري وحصولي على المركز الأول فى المسابقة المؤهلة لشغل هذه الوظيفة بنسبة نجاح 87%.".

شاهد أيضا

وتابعت "تم إصدار قرار تعسفي بوقفي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر .. ورغم حصولي على حكمين من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الإيقاف عن العمل، وتمكيني من وظيفة مدير التعليم العام.. إلا أنني لم استطع تنفيذ هذه الأحكام، ورفضت الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تسلم الصيغة التنفيذية للحكمين، بتعليمات من المحافظ".

وأضافت "ناصف" أنه تم إرسال إنذار لمحافظ بورسعيد للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.