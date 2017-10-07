اكتشاف مدخل مقبرة صانع مجوهرات الأسرة 18 بالأقصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تواصل البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية، بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أعمال البحث عن اكتشافات جديدة لمقابر فرعونية.

وأعلن طلعت عبد العزيز، مدير عام آثار الأقصر، عن احتمالية اكتشاف مدخل لمقبرة "أمنمحات"، صانع الذهب في عصر الأسرة 18 بالقرن 15 قبل الميلاد، والتي أعلن عن اكتشافها بحضور الدكتور خالد عناني وزير الآثار، سبتمبر الماضي.

شاهد أيضا

وأوضح عبد العزيز أن عمال البعثة المصرية، يحاولون إظهار مدخل المقبرة، الذي تهدم بسبب تعرضه لعوامل التعرية على مرور الزمن.

ووجد بداخل المقبرة، في أبريل الماضي، 10 توابیت ومومیاوات فرعونیة، و1000 تمثال من الأوشابتي، كما أن سقفها یحتوي على نقوش ورسوم بألوان زاھیة.