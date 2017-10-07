أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يتفقد 4 مشروعات طرق جديدة (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تفقد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم السبت، عددا من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق "شبرا - بنها" الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، مرورا بطريق الضبعة.

وذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكبارى، باعتباره قطاعا محوريا يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، إذ ستسهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذي تعانى منه الطرق، خاصة طريق "شبرا - بنها" الجديد الذي يصل طوله إلى 40 كيلومترا، والذي سيسهم في تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق "شبرا - بنها" القديم، ويعد أول طريق زراعي حر في بدون أية تقاطعات مرورية. 

وأشاد السيسي خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ هذه المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحدد، ووفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلا عن أهميتها في دفع عملية التنمية. 

شاهد أيضا
السيسي يلغي قرار «مبارك» بنقل تبعية خطوط المياه للشركة القابضةالسيسي يلغي قرار «مبارك» بنقل تبعية خطوط المياه للشركة القابضة الطيار المجنون: «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها»الطيار المجنون: «على الوطن أن يطمئن.. لدينا السيسي واللي عنده كلمة يلمها» مرتضى منصور: المؤسسة العسكرية والسيسي أنقذوا الدولة من الانهيار: المؤسسة العسكرية والسيسي أنقذوا الدولة من الانهيار رئيس «الغرف السياحية» السابق: تحركات السيسي أعادت مصر للخريطة العالميةرئيس «الغرف السياحية» السابق: تحركات السيسي أعادت مصر للخريطة العالمية السيسي للشعب: ثقتي فيكم بلا حدودالسيسي للشعب: ثقتي فيكم بلا حدود

وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، ما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

22195986_282567915595929_8460118098371420241_n22222002_282567835595937_709957927439196231_n
22308641_282568008929253_1639741292477818626_n
22281925_282567788929275_1594924292108022726_n
22279916_282567865595934_4293473811025180275_n
22279569_282567778929276_1804672167702690152_n
22228551_282567928929261_3469011064412539187_n
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة