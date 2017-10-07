السيسي يتفقد 4 مشروعات طرق جديدة (صور)

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق "شبرا - بنها" الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، مرورا بطريق الضبعة.

وذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكبارى، باعتباره قطاعا محوريا يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، إذ ستسهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذي تعانى منه شبكة الطرق، خاصة طريق "شبرا - بنها" الجديد الذي يصل طوله إلى 40 كيلومترا، والذي سيسهم في تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق "شبرا - بنها" القديم، ويعد أول طريق زراعي حر في مصر بدون أية تقاطعات مرورية.

وأشاد السيسي خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ هذه المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحدد، ووفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلا عن أهميتها في دفع عملية التنمية.

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وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، ما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.













