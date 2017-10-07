«حرس الحدود» تضبط 451 متسللا و2 مليون قرص مخدر (صور)

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تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2017، من ضبط حوالي 1800 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر، و6 كيلوجرامات من مواد الهيروين والأفيون والكوكايين المخدرة، و2 مليون قرص من المواد المخدرة، و33 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر، و40 ألف قاروصة سجائر مسرطنة، وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المغشوشة، وأكثر من 50 سيارة يتم استخدامها في عمليات التهريب، وكميات من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، و18 جهازا للتنقيب عن الذهب، و451 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

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