نائب يطالب بالتحقيق في استبدال هتاف «عاش محافظ سوهاج» بتحية العلم

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تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ببيان عاجل إلى علي عبد العال، موجها إلى طارق شوقي، وزير التربية، بخصوص واقعة استبدال تحية العلم بمدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج، بالهتاف إلى أشخاص بعينهم.

وقال سليم في بيانه العاجل، إن ما حدث فى مدرسة الصلعا الابتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يتمثل فى قيام مدير المدرسة باستبدال بتحية العلم الهتاف على النحو الآتى: "عاش السيد الوزير، عاش السيد المحافظ، عاش السيد وكيل الوزارة، عاش السيد مدير الإدارة"، وهو أمر مرفوض تماما، فلا يمكن استبدال بتحية العلم تحية أشخاص، مستغلا فى ذلك براءة التلاميذ فى ترديد الهتافات خلفه.

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وأضاف سليم أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا الفيديوهات، الخاصة بهذه "المهزلة"، علي حد وصفه، والتى لم تحدث فى تاريخ مصر، لا سيما فى الوحدة المحلية لقرية الصلعا بسوهاج المعروفة ببلد العلماء.

وطالب سليم وزير التربية والتعليم بالتحقيق العاجل في تلك الواقعة، لا سيما أن العلم الوطنى والسلام والنشيد الوطنى رموز الدولة لها قدسية واحترام وتوقير، قائلاً: "العلم ليس قطعة قماش بل رمز غال ضحى من أجله الأبطال بأرواحهم، ليظل مرفوعا بنشيد الوطن رفعه شهداء الوطن، فيما يتهكم فى إنزاله وقدسيته مدير مدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج".